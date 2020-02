L’armée de l’air veut attirer les jeunes martiniquais

25 jeunes martiniquais ont fait leur baptême de l’air mercredi 12 février 2020, à l’occasion d’une journée de sensibilisation aux métiers de l’aéronautique, à l’initiative des forces armées des Antilles. En Martinique, 50 recrutements sont enregistrés en moyenne par an.

"L’armée de l’air n’est pas inaccessible"

Pierre-Henry Duval, responsable du recrutement pour l'armée de l'air aux Antilles (au micro de Fabrice Defrémont)

De jeunes étudiants méritants et passionnés d’aviations ont réalisé leur rêve en se livrant mercredi 12 février 2020, à un baptême de l’air, à bord des avions de l’ Aéroclub Horizon Caraïbes . Cette initiative du Centre de Recrutement des Forces Armées aux Antilles (section aviation) consistait à susciter des vocations à l’issue de cette première expérience à la découverte du ciel martiniquais.Contrairement à une idée reçue, "l’armée de l’air n’est pas incessible" souligne Pierre-Henry Duval, responsable du recrutement de cette section. Il faut savoir en effet que dès le niveau 3e et jusqu’à Bac plus 5, les quelques 50 métiers de ce corps d’armée ouvrent leurs portes aux candidats.Chaque année, ils sont plus de 3500 jeunes (filles et garçons) à être formés puis recrutés par l’armée de l’air en France.19 parmi les 25 participants à cette première expérience, ont déposé un dossier de candidature, en espérant rejoindre prochainement les rangs de l’institution, laquelle accueille en moyenne une cinquantaine de nouvelles recrues par an en Martinique.