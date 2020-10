Avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, la Martinique est en vigilance jaune pour fortes pluies et orages

Cette journée du mercredi 28 octobre sera concernée par le passage d'une nouvelle perturbation pluvieuse. Météo-France a placé la Martinique en vigilance jaune pour fortes pluies et orages depuis 6 heures ce matin.

Jean-Claude Samyde •

Il pleut sur la Martinique ce mercredi. Une masse d'air humide et instable associée à des conditions en altitude favorisent le maintien d'un temps perturbé. Une onde tropicale aborde la Martinique en fin de journée.Des averses sont encore attendues en matinée, elles peuvent être encore bien marquées mais le risque d'orage est en baisse. Les averses localement fortes et les orages deviennent plus fréquents à partir de la mi-journée et surtout en soirée et nuit prochaine (mercredi 28 au jeudi 29 octobre). Des cumuls de 60 à 100 mm en 12 heures sont possibles.Selon les observations du centre météorologique de Martinique au cours de la nuit dernière, les averses ont été plus soutenues au Sud de l'île. Pluies recueillies en 6 heures : Diamant 71 mm, Rivière-Pilote 62 mm, Ducos 52 mm, Saint Esprit 44 mm, Lamentin 43 mm, Trinité 35 mm Marigot 32 mm.La nouvelle perturbation est très active, la Martinique reste en vigilance jaune pour "fortes pluies et orages" jusqu'àu vendredi 30 octobre 2020.