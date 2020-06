Assises de Fort-de-France : un homme est jugé pour la mort atroce d'un nourrisson de six mois

Un homme est jugé depuis ce jeudi (18 juin 2020) par la cour d'assises de Fort-de-France pour la mort d'un bébé en 2010 au Marin.

Franck Edmond-Mariette •

Dès l’ouverture des débats, le rappel des faits, présenté par la présidente de la cour d’Assises de Fort-de-France, nous replonge dans l’horreur de cette nuit du 13 au 14 février 2010 où un nourrisson de six mois décède des suites de ses blessures.



C’est aux environs de 7H30 que le corps de la petite Souraya âgée de 6 mois est découvert au domicile de ses parents au Marin.

L’autopsie met en évidence de nombreuses lésions traumatiques.



Simon, le père de la petite victime, déjà condamné pour des actes violences sur sa fille, alors qu’elle n’avait que seulement un mois est aussitôt placé en garde à vue.



Dès sa première audition, il décline toute responsabilité puis passe rapidement aux aveux.



Il explique que parce qu'il était excédé par les cris et pleurs de Souraya le soir du drame, qu’il l’avait violemment sortie de son berceau et avait pratiqué ce qu’il qualifie du sommeil indien. Un étranglement, suivi d’actes de violences.

.

"Les débats autour de cet homicide volontaire et violences volontaires sur cet enfant en état de récidive légale, ne laisse pas indifférent, il interpelle", explique Evita Chevry, avocate de l'accusé.



Dans l’après-midi, l’enquêtrice de l’association enfance et partage, ainsi que l’officier de police judiciaire ont été entendus à la barre, puis l’accusé interrogé sur sa personnalité.



Ce procès est prévu sur quatre jours.