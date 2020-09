Des associations de protection animale portent plainte suite à la diffusion d'une vidéo de maltraitance

Six associations de protection animale ont procédé à un dépot de plainte dans les locaux de la gendarmerie de Rivière-Salée ce mardi après-midi (1er septembre 2020). Un homme a été filmé maltraitant la dépouille de son chien qu'il avait tué quelques minutes auparavant.

Dorothée Boulain, présidente de l'association Bénévoles Chats Madinina

Les faits qui se sont déroulés sont des faits très très graves comme il s'en passe très souvent partout sur la planète sauf que là la personne a été filmée.



Dans cette vidéo qui a choqué tout le monde, on voit qu'il prend le chien et que de toute façon il est mort il y a peu de temps puisqu'il n'y a pas de rigidité cadavérique. On a l'impression que c'est une poupée de chiffon et il le lâche au sol comme un déchet. Dorothée Boulain, présidente de l'association Bénévoles Chats Madinina

Les responsables des associations de protection animale ce mardi 1 septembre 2020 devant la gendarmerie de Rivière-Salée • ©Nicole Roussel

On attend que justice soit faite et que des sanctions soient prises. On ne pourra pas empêcher ces choses de se reproduire, mais au moins en faire un exemple. On est là pour marquer le coup. Dorothée Boulain, présidente de l'association Bénévoles Chats Madinina

