Assomption ou Dormition, les chrétiens et les orthodoxes de Martinique vénèrent la Vierge Marie

Le mot Assomption, du latin "assumere" signifie enlever. Il s’agit de l’élévation de la Vierge Marie, même si les récits bibliques ne relatent pas la fin de la vie terrestre de la mère de Jésus.



L’Assomption demeure une des grandes fêtes de la vie chrétienne, au même titre que Noël, Pâques ou la Pentecôte. Cette commémoration a lieu chaque 15 août.

Selon certains chercheurs, la fête mariale aurait pris naissance à Jérusalem, tandis que d'autres pensent qu’il s’agit d’une décision de l’évêque Juvénal en l’an 422, de l’empereur Maurice en 522 ou du pape Serge 1er, vers 690.

Mais c'est Louis XIII qui a fait du 15 août, une fête en l'honneur des grâces reçues de la Vierge Marie d'après les écritures historiques.

La différence sémantique trouve son fondement dans la douceur de la mort de Marie. Le terme employé est l'endormissement. L'Assomption de Marie est appelée Dormition dans la tradition orientale, fondement de la croyance religieuse orthodoxe. Celle-ci est retranscrite entre le 3e et le 5e siècle dans des textes apocryphes racontant la mort de Marie, sa montée au ciel, puis sa résurrection.



Lors de la Dormition, des processions sont souvent effectuées par les croyants, accompagnés de la lecture de la liturgie de Saint-Jean-Chrysostome.

Le 1er novembre 1950, le Pape Pie XII a transformé cette croyance en dogme de" l’Assomption de Marie".

Nous proclamons, déclarons et définissons que c’est un dogme divinement révélé que Marie, l’immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Le Concile Vatican II a repris cette proclamation le 21 novembre 1964. "Enfin, la Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers".