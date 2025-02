La ville de Grand-Rivière en Martinique en lice pour "le Village préféré des Français" 2025

Qui succédera à Collioure, élue en 2024 ? L’émission "Le village préféré des Français", animée par Stéphane Bern, a dévoilé la liste des communes sélectionnées pour l'édition 2025.

Parmi elles, figure Grand-Rivière. La ville, située à l’extrême nord de l’île, est en lice pour le titre au côté de 13 autres villages.

Pour son maire, Jean-Louis Marie-Louise, elle a toutes ses chances de remporter le concours.

Qu’on le veuille ou non, j’ai toujours dit que c’est la plus belle commune de la Martinique. C’est une commune très accueillante, très propre. Il y a un certain nombre de personnes qui viennent sur le territoire. (...) Quand on arrive à Grand-Rivière, on a la mer, la rivière, on propose de nombreuses choses. Il y a des restaurants. Après, si on veut faire un tour en bateau, il y a des transporteurs. On a un parcours santé, on a de nombreux sites qui sont intéressants.