Attaqués par une grande marque, de jeunes entrepreneurs martiniquais rebaptisent leur entreprise

Ils l'avaient dit, ils refusent de se laisser abattre. Et c'est pour cela que Coralie et Kenji ont choisi un tout nouveau nom pour leur marque de produits cosmétiques artisanaux à partir d'huile de noix de coco vierge. Une nouvelle identité qui certes, comporte des risque et des dépenses, mais qui correspond mieux à leurs attentes.

"Tomber pour mieux se relever", voilà un dicton pris au pied de la lettre par Coralie et Kenji, les gérants de la marque "Liquid Sunshine" devenu depuis peu "Caribbean Elixir". Une toute nouvelle identité qu'ils ont dû trouver en un temps record.

La question que nous nous sommes posée est : qu'est-ce que l'on veut retranscrire dans ce nouveau nom ? Qu'est-ce que l'on veut mettre en avant ? Qu'est-ce que nous avons toujours voulu faire avec nos produits, notre marque, nos créations ? Au centre de toutes nos préoccupations, il y a la Martinique et plus globalement la Caraïbe, notre culture caribéenne. Nous avions dans l'idée de partir sur une thématique caribéenne et que cela se ressente dans le nom. Ensuite nous sous sommes posé la question de la préciosité des richesses que nous avons en Martinique. Nous avons fait plusieurs combinaisons et enfin c'est le nom "Caribbean Elixir" qui a été validé. Un nom qui retrace complètement les valeurs que nous souhaitons mettre en avant, la richesse de la transmission du savoir de nos grands-parents. Coralie Tally, gérante de Caribbean Elixir

Ces entrepreneurs ont vécu une très grosse frayeur. Attaqués par une grande marque de haute couture, de parfum et de cosmétique, ils n'ont pas eu d'autre choix que de changer le nom de leur entreprise après deux années d'existence.





Nous avons un gros travail que nous avons commencé à faire sur nos Réseaux Sociaux. Il y a la question financière qui est difficile. Changer un nom en si peu de temps demande des moyens. Nous avons fait ce changement tout en préparant les fêtes de fin d'année. C'est très difficile, mais exaltant.

Le seul élément qui demeure est la fleur de coco qui est toujours le logo de la marque. Nouveau packaging, nouveau site internet, nouveau nom sur les Réseaux Sociaux, tout le reste a changé. Les gérants assument complètement leur nouvelle identité et ont pris des précautions supplémentaires.

Nous avons fait de nombreuses recherches. Nous avons changé d'avocat. Le travail a été plus approfondi et nous avons choisi un nom qui normalement ne devrait pas poser de problème. Le nom a été déposé à l'INPI [NDLR Institut national de la propriété industrielle]. Il y a toujours un risque d'opposition, mais cette fois nous avons des avocats prêts, si besoin. Mais logiquement il n'y a pas d'autre Caribbean Elixir qui existe dans le domaine de la cosmétique.

Entre les deux gérants de la marque, Coralie et Kenji, c'est ce dernier qui s'exprime le moins. Pourtant, depuis quelques semaines, il impulse une cadence folle à l'équipe du laboratoire. "Nous avons augmenté notre production. Il nous ramène des quantités de cocos et nous ça challenge encore plus afin de traiter au plus vite la matière première", indique Coralie Tally.





Cette épreuve a motivé les jeunes entrepreneurs. Ils se disent prêts pour la très importante période des fêtes de fin d'année avec de nouveaux produits de saison et une présence accrue sur la plupart des évènements.