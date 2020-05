Au Lorrain la reprise de l'école c'est "NON" pour les parents d'élèves

Ce lundi 18 mai, le maire du Lorrain, Justin Pamphile, invitait les parents d'élèves de maternelles et primaires à venir s'exprimer sur la réouverture des établissements scolaires gérés par la mairie. Avec un taux de participation de 35,04%, cette consultation citoyenne servira de baromètre.

Lonete Sophie •

Ils étaient 475 attendus toute cette journée du lundi 18 mai 2020 pour une consultation citoyenne. La question était simple : souhaitez-vous la réouverture des écoles (ndlr maternelles et primaires) le 25 mai 2020 ?



Ils ont donc répondu NON à 87,2%. Seulement, le maire de la commune avait prévenu que si le taux de participation ne dépassait pas les 50%, il ne serait pas pris en compte.



Aujourd'hui ils étaient donc 35,04% de votants (sur 475) a s'être déplacé pour voter. Le maire décidera donc seul de la réouverture ou non des maternelles et écoles élémentaires. Quelques classes pourraient néanmoins être ouvertes dans les jours qui viennent.