Au Vert-Pré, la place des ananas devient la place Jean-Philippe Marthely (Kassav')

L’inauguration s’est faite en grande pompe lundi 11 septembre 2023… une date mémorable pour le musicien du groupe Kassav qui fête ses 65 ans !

Dominique Legros •

La famille, les voisins, les amis et les comparses musiciens de Pipo n’ont pas raté ce moment qui marque un épisode incontournable de sa carrière et qui témoignage de sa popularité incontestable et incontestée.

Hormis la plaque nominative, une statue sur laquelle figure le titre de quelques uns de ses tubes a été érigée au bout de la place Jean-Philippe Marthely.

La nouvelle place au Vert-pré (Robert). • ©Martinique la 1ère

Wilfried Fontaine, l’un de ses paroliers fétiches, nous révèle que des succès, il y en aura encore car il continue d’écrire des textes sur des mélodies que lui transmet régulièrement Pipo. Quant à ce dernier, il promet la sortie imminente d’un nouveau morceau.

C’est sur sa chaise roulante que Pipo est arrivé sur la place qui porte désormais son nom.

Victime de son succès et de sa popularité, les embrassades et les hommages ont rythmé cette matinée initiée par Ghyslene Radon, son amie d’enfance et la municipalité du Robert.

"Une bien belle journée" nous a confié Jean-Philippe Marthely, l’auteur des plus grands tubes du zouk comme Bel Kreati, Ti Coq, Rev an mwen, zioum…