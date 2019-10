L'audience en référé Kalash – Louisy Berthé renvoyée au 4 novembre 2019

C’est le 4 novembre 2019 que l’affaire Kalash vs le policier Louisy Berthé reviendra au tribunal. Ce dernier a porté plainte pour atteinte à son image et l’utilisation de sa voix à des fins commerciales dans le dernier clip de l’artiste dancehall.

L’audience en référé entre Kalash et le syndicaliste de la police nationale Louisy Berthé a été renvoyée au lundi 4 novembre 2019 au Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France. Pour rappel, le fonctionnaire a porté plainte pour utilisation abusive de sa voix dans le dernier clip de l’artiste intitulé "Mada".Le plaignant, Louisy Berthé qui était présent, a reçu le soutien de quelques collègues, tandis que Kalash, absent pour l’occasion, a pu compter sur la présence de sa mère et de quelques proches.L’audience a débuté dans le calme, mais le ton est vite monté entre avocats. Alors que Maître Louis-Philippe Sutty, conseil du policier, dénonce des tentatives d’intimidations, il divulgue à la barre le contenu d’un courrier adressé par la partie adverse. Courrier confidentiel, selon Maître Eddy Aneton, le représentant de Kalash.La séance a été interrompue à la suite de cette tension et le bâtonnier de Fort-de-France est même intervenu afin de calmer les esprits.Après une brève reprise, la séance a finalement été reportée. C'est une décision logique estime Maître Sutty.Les deux parties vont donc se retrouver le lundi 4 Novembre 2019 au TGI de Fort-de-France pour la suite de cette affaire, un Tribunal de Grande Instance qui a fait salle comble lors de cette première audience écourtée.