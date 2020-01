L'auteur présumé d'un tir avec arme sur un jeune homme de 22 ans est mis en examen pour tentative d'homicide volontaire

Les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie ont interpellé l'auteur présumé d'un tir par arme à feu sur un jeune homme grièvement blessé à Saint-Joseph dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019. Mis en examen pour tentative d'homicide volontaire, il est incarcéré à Ducos.

Brigitte Brault •