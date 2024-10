Autos GM rappelle à son tour plusieurs voitures de sa concession de Martinique "en raison d'un défaut majeur dans les airbags"

Comme d’autres concessions, plusieurs marques du pôle automobile Parfait sont rappelées en atelier depuis le 7 octobre 2024, à cause d'"un défaut majeur dans les airbags" fabriqués par la société Takata. Cette réparation gratuite concerne notamment les voitures ayant changé de propriétaire depuis 1997.

Plusieurs concessionnaires ont déjà pris les devants, en rappelant en urgence les véhicules équipés d’airbags Takata, estimant que la sécurité des passagers est exposée.

Depuis le début de ce mois d’octobre 2024, c’est le pôle automobile Parfait qui a lancé l’alarme sur ses réseaux sociaux et sur les médias, afin de convaincre les usagers de plusieurs de ses marques, à ramener leurs voitures au garage.

En raison d'un défaut majeur dans les airbags, des millions de véhicules sont actuellement rappelés à travers le monde. Ces airbags, fabriqués par Takata, présentent un risque sérieux pour la sécurité des occupants. Les véhicules concernés doivent être réparés au plus vite. La concession

Ces airbags défectueux peuvent en effet "éclater lors de leur déploiement, projetant des fragments métalliques dans l'habitacle". Cela peut entraîner des blessures graves, voire mortelles rappelle le site gouvernemental "signal conso".

La concession d’Acajou au Lamentin insiste en particulier auprès des propriétaires de secondes mains.

"La plupart des voitures déjà revendues"

La campagne est forcément toujours en cours, parce qu’en fait, beaucoup de voitures sont concernées, surtout les très anciennes générations. Malheureusement, les propriétaires initiaux ont été contactés par courrier, mais il se trouve que la plupart de ces voitures ont déjà été revendues une, 2 voire 3 fois. Et donc il faut tracer chaque historique pour savoir qui en est l'actuel propriétaire et inciter ce dernier à venir se déclarer, donc c'est très fastidieux. Tous les constructeurs sont concernés par cette démarche et quand il s'agit de voitures récentes, évidemment les propriétaires sont connus. Bruno Symphor, chef des ventes d’une marque allemande

Les véhicules concernés à Autos GM

AUDI

A3 fabriqués entre 2006 et 2013 ;

A4 fabriqués entre 2007 et 2009, entre 2005 et 2009, entre 1997 et 1999, entre 2000 et 2001 ;

A4 Cabriolet fabriqués entre 2005 et 2011 ;

A5 fabriqués entre 2010 et 2012 ;

A6 fabriqués entre 2005 et 2011, entre 1997 et 1999, entre 2000 et 2001 ;

A8 fabriqués entre 1997 et 1999, entre 2000 et 2001 ;

Q5 fabriqués entre 2009 et 2013 ;

TT fabriqués entre 2014 et 2017, entre 1997 et 1999, entre 2000 et 2001 ;

R8 fabriqués entre 2014 et 2017 ;

Cabriolets fabriqués entre 1997 et 1999, entre 2000 et 2001.

VOLKSWAGEN

UP! fabriqués entre 2012 et 2014 ;

POLO fabriqués entre 2006 et 2010 ;

FOX fabriqués entre 2006 et 2011 ;

PASSAT fabriqués entre 2006 et 2007 ;

TRANSPORTER fabriqués entre 2008 et 2014 ;

CRAFTER fabriqués entre 2006 et 2016.

OPEL

ASTRA fabriqués en 2004 et en 2010 ;

ASTRA GTC fabriqués en 2010 ;

VECTRA fabriqués en 2002 ;

MERIVA fabriqués entre 2007 et 2011 ;

ZAFIRA fabriqués en 2011 ;

MOKKA fabriqués en 2012.