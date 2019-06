Une avenue de Fort-de-France porte le nom de l'ancien député Camille Darsieres

Emma Lebeau Emma Lebeau, adjointe au maire de Fort-de-France et membre de la commission culture et patrimoine. Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Je suis particulièrement ému de dévoiler cette plaque au nom de #CamilleDarsières sur cette avenue qui traverse son quartier de cœur, Volga. #denomination #avenue #fortdefrance pic.twitter.com/VnWssOb3Kc — Didier LAGUERRE (@Laguerre_D) 7 juin 2019

Emma Lebeau D'autres femmes et hommes devraient bénéficier de la même reconnaissance à Fort-de-France.

L'avenue Camille Darsieres s’étire du rond-point du port foyalais (ex transat), jusqu’au giratoire de l’étang z'abricot à Fort-de-France.Un choix que la municipalité a voulu pertinent, vu le parcours de l’avocat, allié d’Aimé Césaire au sein du Parti Progressiste Martiniquais (PPM), dont il a été par ailleurs, le secrétaire général (de 1970 à 1999).Le nom de Camille Darsieres *, ancien député et ancien président du Conseil Régional, est gravé dans l'histoire politique martiniquaise.Les précisions d’Emma Lebeau, adjointe au maire et membre de la commission culture et patrimoine de la ville.La municipalité promet que d’autres femmes et hommes devraient bénéficier de la même reconnaissance, "et pas seulement des personnalités issues du Parti Progressiste Martiniquais", insiste Emma Lebeau.