L'avocat du jeune Kéziah, porte plainte pour tentative de meurtre, actes de torture et de barbarie et insultes publiques à caractère raciste

Après son arrestation musclée lors de la manifestation du 16 juillet, Kéziah Nuissier est en arrêt maladie. Son avocat Me Dominique Monotuka vient de déposer une plainte ce vendredi 31 juillet 2020, pour tentative de meurtre, actes de torture et de barbarie et insultes publiques à caractère raciste.

Brigitte Brault •