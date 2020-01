Les avocats sont en grève pendant une semaine en Martinique contre la réforme des retraites

Forte mobilisation des avocats de Martinique. Ils sont en grève pendant toute la semaine contre la réforme des retraites" trop injuste" à leurs yeux.

Martinique la 1ère •

Un écran au coeur du palais de justice de Fort-de-France, affiche l'audience du jour (lundi 6 janvier 2020), au tribunal correctionnel. Il est plus de dix heures et pourtant la salle d'audience est déserte. Comme prévu les avocats ont demandé le renvoi des affaires et l'annulation de l'aide juridictionnelle. Ils sont en grève pour protester contre la réforme des retraites qui prévoit des les intégrer eux aussi au régime universel."Les avocats ont une caisse autonome, c'est-à-dire qu'elle ne coûte rien à la collectivité. Elle est autofinancée par l'ensemble des avocats de France. Cette caisse étant excédentaire de 2 milliards d'euros, cette réforme a pour objectif de confisquer ces 2 milliards en plus de l'augmentation des cotisations que nous payons déjà", s'insurge Maître Ludovic Romain, président de l'union des jeunes avocats de Martinique.Interviennent dans ce reportage :Maître Ludovic Romain, président de l'union des jeunes avocats de Martinique.Maître Philippe Sénart, bâtonnier de l'ordre des avocats de Martinique.