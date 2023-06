Baccalauréat 2023 : 2869 candidats ont composé sur l'épreuve de philosophie en Martinique

La deuxième partie des épreuves du baccalauréat a débuté ce mercredi 14 juin 2023, avec la philosophie. Entre vérité, Bonheur, liberté et textes de Cicéron ou d’Épictète, les lycéens des filières générales et technologiques ont pu choisir un sujet et composer pendant quatre heures.

2869 élèves se sont présentés ce mercredi matin (14 juin 2023) dans leurs lycées respectifs. L’épreuve mythique de la philosophie a ouvert le bal pour les filières générales et technologiques, et l’épreuve de prévention-santé-environnement pour les élèves en filière professionnelle.

Deux sujets de réflexion et une explication de texte

Pour les filières générales, les élèves ont pu choisir entre deux sujets de réflexion "Ce qui est vrai peut-il être réfuté ?"ou "Les artistes nous rendent-ils heureux ?" et une explication de texte d'un extrait de l'ouvrage "Les Lois" de Cicéron.

Les élèves des filières technologiques ont quant à eux pu composer sur deux thématiques au choix "Cherchons-nous naturellement la vérité ?" ou "Les objets techniques favorisent-ils notre liberté ?" et un extrait du texte, Entretien d’Épictète.

La prochaine épreuve est prévue du lundi 19 juin 2023 au vendredi 30 juin 2023. Il s’agit du grand Oral du baccalauréat pour les filières générales et technologiques. Du jeudi 15 juin 2023 au vendredi 23 juin 2023, les élèves de filière professionnelle composeront les épreuves d’arts appliqués, de cultures artistiques et de langues vivantes A et B, écrite et orale.

Les résultats du baccalauréat 2023 seront disponibles dès le mardi 4 juillet sur le site de l’Académie de Martinique.

Les sujets de philosophie du Baccalauréat 2023 sont scéllés jusqu'au début de l'épreuve. • ©Xavier Chevalier

