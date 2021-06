Baccalauréat : la nature, le passé et l'artiste au choix pour disserter en philosophie

Au polyvalent La Jetée du François, 258 élèves étaient convoqués ce matin pour l’épreuve de philosophie. Avec la réforme du baccalauréat de 2018 qui connaît son premier millésime cette année, les élèves ont donc droit à un panachage entre le contrôle continu, les évaluations et, les deux épreuves du mois de juin, la philosophie et le Grand oral.

Au François, ce sont des candidats sereins qui se sont présentés pour cette épreuve importante et ce, malgré le cérémonial autour de cette séquence avec la présence du recteur d’académie, Pascal Jan.

C’est le dernier franchissement avant l’enseignement supérieur, c’est une matière où on réfléchit et qui traduit le travail d’une année qu’on met sur une copie.

Trois dissertations étaient proposées aux candidats

Le commentaire de texte portait sur la liberté.

Une fois les sujets distribués, les candidats sont passés en mode réflexion pendant quelques minutes avant de retranscrire leurs idées sur les copies. Au bout de deux heures, certains ressortaient des salles

Même si j’étais un peu stressée en arrivant ce matin, l’épreuve s’est bien déroulée et le sujet assez facile, selon moi à aborder… Ai opté pour le sujet sur le passé parce qu’il m’a inspiré et je dois dire que ça s’est bien passé… Le temps de révision et d’approfondissement a été bon, j’ai choisi la nature, le premier sujet proposé et je suis satisfait de la production rendue. En fait j’ai bien révisé et j’avais quelques citations en lien avec le sujet et je crois que ça devrait être bien noté.

Candidats à la sortie des salles de l'épreuve de philo.