Ballottés par les inondations, habitants et commerçants de Rivière Pilote haussent le ton

Habitants et commerçants de Rivière-Pilote veulent que des mesures durables soient prises pour faire face aux intempéries, à cause des inondations qui affectent régulièrement cette commune. Ils ont exprimé leurs sentiments à leur maire, ce mardi matin (5 novembre 2019).

Martiniquela1ère •

Assez de paroles ! Nous voulons des actes! Tels sont les mots des habitants et des commerçants du bourg de Rivière-Pilote, sous le coup de l'émotion après les dernières inondations. Ils se sont rassemblés ce mardi matin (5 novembre 2019), pour rencontrer Raymond Théodose, le maire de la commune. Ce dernier leur a exposé son plan d'action.Mais l'impatience est à son comble. "Depuis longtemps, on promet, on promet et on n'a pas d'actions", s'emporte l'une des personnes présentes lors d'un échange courtois avec le maire.