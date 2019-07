La Banque Alimentaire de Martinique s'interroge sur la qualité nutritionnelle

Serge Pognon Serge Pognon est le président de la Banque Alimentaire de Martinique. Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Sylvia Eloidin Sylvia Eloidin est experte en diététique et docteur en sociologie de l'alimentation.

L’association caritative espérait par ce biais sensibiliser notamment les généreux donateurs sur la valeur nutritive des produits alimentaires offerts aux familles en difficulté."Nous demandons aux gens qui font des dons de donner surtout des légumes parce que nous avons constaté que nous recevions beaucoup de féculents et moins de légumes", explique Serge Pognon, le président de la Banque Alimentaire de Martinique (B.A.M).À cette occasion Sylvia Eloidin, experte en diététique et docteur en sociologie de l’alimentation, est intervenue dans les débats. "On peut manger de tout mais en quantité raisonnable", dit-elle. Elle nous rappelle l’importance d’une bonne hygiène alimentaire au quotidien, en particulier pour lutter contre l'obésité.La Banque Alimentaire de Martinique est une association loi 1901 qui a été créée le 22 octobre 1997. Elle est une association à but humanitaire qui dépend de la Fédération Française des Banques Alimentaires reconnue comme association de bienfaisance.