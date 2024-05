Basket : la martiniquaise Sandrine Gruda absente de la liste pour les J.O de Paris

L’annonce de la sélection française ce jeudi 16 mai sonne comme un clap de fin pour Sandrine Gruda en équipe de France.

La basketteuse martiniquaise ne fait pas partie de la liste des 18 joueuses retenues par Jean-Aimé Toupane, le sélectionneur de l'équipe de France,pour préparer les Jeux Olympiques de Paris.

Sandrine Gruda (37 ans au mois de juin), meilleure marqueuse de l’histoire de l’équipe de France avec 2 878 points inscrits en 225 matchs disputés avec l’équipe de France A, ne va donc pas disputer une 4e olympiade après Londres en 2012, Rio en 2016 et les Jeux de Tokyo. Ce bilan de médailles devrait se limiter à 2, avec l’argent à Londres et le bronze à Tokyo.

On croise les doigts. On ne sait pas quelle sera cette liste. Si j’y suis, ce sera pour moi une énorme joie de contribuer à la réussite de cette équipe de France. Si je n’y suis pas, je serai forcément très triste et je mettrai mon expertise à disposition d’autres acteurs de ces Jeux.