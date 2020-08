Un bâtiment désaffecté de la Fédération des œuvres laïques à Fort-de-France part en fumée

Les sapeurs-pompiers de trois casernes sont intervenus ce matin (samedi 8 août 2020) pour circonscrire un incendie rue Raymond Garcin à Fort-de-France. Les bâtiments qui abritaient la Fédération des oeuvres laïques sont détruits.

Brigitte Brault •

Un incendie ravage un établissement désaffecté de la F.O.L à Fort-de-France • ©Claude Gratien

Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus ce matin vers 7 h 30 rue Raymond Garcin à Fort-de-France pour tenter de circonscrire un incendie dont l'origine est encore indéterminée.Les casernes de Fort-de-France, de Schoelcher et du Lamentin ont été mobilisées sur le sinistre.Le bâtiment abritait la Fédération des Œuvres Laïques il y a quelques années.Pour l'heure, les causes de l'incendie sont inconnues et une enquête est ouverte.