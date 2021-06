Berhondo Valliere : un ebook pour préparer à l'entretien d'embauche

Karl Sivatte •

La jeunesse martiniquaise qui ose et sort de sa zone de confort. Exemple avec Berhondo Valliere qui vient de publier son premier ebook. Une idée, un projet, des ambitions et voilà un résultat qui permet à ce jeune auteur de proposer « Réussir à 100% mon entretien d’embauche ».

Un ouvrage simple, facile à lire et riche en conseils et recommandations à destination de ceux qui « flippent » à l’idée de se présenter à un entretien d’embauche.

« Je me suis lancé sur ce projet car j’étais en quête de projet entrepreneurial et j’ai lu que le marché des ebooks avait explosé en termes de ventes ces dernières années. J’ai tout de suite pensé que je pouvais me faire une place sur ce marché ». Berhondo Valliere, auteur de l'ebook

Bien ancré dans son projet et cette nécessité de se préparer au mieux, entre le moment de gestation de l’idée et les recherches pour le produit fini, Berhondo Valliere était à la fois déterminé mais aussi curieux d’apprendre

« J’étais déjà préparé et je connaissais à peu près toutes les facettes d’un entretien d’embauche. J’ai simplement approfondi sur le sujet afin que l’ebook conçu soit de qualité. Je retiens beaucoup de choses mais principalement ma capacité à cumuler beaucoup d’heures de travail tout en restant concentré. J’ai pris une semaine pour écrire l’ebook au brouillon et une autre semaine pour la mise en page ».

Berhondo Valliere : " L’idée étant de favoriser le retour des ambitions et de la volonté à la recherche d’emploi car les choses ne sont pas du tout faciles, ici et ailleurs"

Attention aux pratiques des réseaux sociaux et à l'e-réputation

Ecrire, être confronté à l’appréciation des autres et surtout faire en sorte que l’ebook soit utile et surtout efficient dans sa prise en main et surtout, avec des informations profitables. Et parmi les recommandations formulées par Berhondo Valliere, il y a cette attitude par rapport au Web et aux réseaux sociaux. Il faut composer plus que jamais avec l’e-réputation

« L’e-réputation est aujourd’hui un composant incontournable de notre quotidien. Une personne quelconque négligeant son e-réputation peut se voir être l’acteur de son insuccès. J’ai mis un point sur l’e-réputation car beaucoup de jeunes n’y prêtent pas attention et ne mesurent même pas l’impact que peut avoir l’e-réputation sur une vie entière, tant sur le plan personnel que professionnel ».

Au départ, « Réussir à 100% mon entretien d’embauche » était promis à la vente et puis, changement de stratégie pour l’auteur

« Ma stratégie commerciale était déjà définie et bouclée. Mais en réfléchissant un soir, je me suis dit que les jeunes, étant déjà en situation précaire à cause de la crise sanitaire, avaient besoin d’un livre électronique aussi concis et instructif gratuitement à leur disposition. L’idée étant de favoriser le retour des ambitions et de la volonté à la recherche d’emploi car les choses ne sont pas du tout faciles, ici et ailleurs ».

Les premiers retours semblent positifs et c’est un outil supplémentaire en direction de personnes devant préparer un entretien d’embauche. Berhondo Valliere, jeune entrepreneur et salarié de 21 ans, avoue avoir pensé aux demandeurs d'emploi et les étudiants en quête d'alternance pourront en bénéficier gratuitement et mieux appréhender leurs futurs entretiens d'embauche.

« Réussir à 100% mon entretien d’embauche » à télécharger sur Google Drive https://bit.ly/3wTIukQ