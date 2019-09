"Bible en nous", le nouveau livre sacré des fidèles aux Antilles-Guyane

© Catholique.Martinique.fr l'archevêque David Macaire

Pour que tout le monde ait la parole de dieu à disposition…(Mg David Macaire)

L’église a voulu que cette bible soit au plus près des croyants, dans toutes les maisons, dans toutes les familles...On sent un désir, ce besoin d’unité, de nourriture spirituelle, de sagesse aussi. C’est un investissement de la communauté catholique, avec des introductions pratiques, avec une traduction commune qui soit répandue au plus grand nombre, pour que tout le monde ait la parole de dieu à disposition... C’est le rêve du bon dieu.

Dans quelques jours, cette bible des Antilles-Guyane sera disponible dans les paroisses du diocèse. Il fait l’objet d’une souscription volontaire des fidèles qui feront un don, afin d’en assurer le financement au prix coûtant (6€ l’exemplaire), ou plus, en fonction de la générosité de chacun(e).L’ouvrage sacré se décline en deux parties : Il propose dans un premier temps, des méthodes pratiques plus accessibles, pour mieux s’imprégner de la littérature biblique. Dans la seconde partie, "la bible en nous" met à disposition du lecteur, une traduction liturgique (tout ce qui est lu à la messe), ainsi que des éléments explicatifs et informatifs.Cette édition Martinique, Guadeloupe, Guyane, a la particularité ajoute l’archevêque, de conforter "une unité pastorale et spirituelle. Il nous fallait pour chez nous, une bible dont les introductions et la traduction ont été faites pour le peuple de dieu qui est aux Antilles-Guyane".L’église espère que cette bible qui compte au total 2101 pages, soit "la référence des curieux et des assoiffés de sagesse qui cherchent en elle l’inspiration de leur vision de la vie".