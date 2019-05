Blocage de la prison de Ducos : Les syndicats de Martinique et de Guadeloupe partagent les mêmes revendications

Solidarité Martiniquaise

Thierry Lordelot intersyndicale prison de Ducos

Un mouvement de protestation touche la prison de Ducos depuis 6 heures ce vendredi 24 mai 2019. Une intersyndicale manifeste sa solidarité avec leurs collègues de Baie-Mahault.Deux gardiens de l'établissement de Guadeloupe ont été blessés par un détenu armé d'un pic artisanal, mercredi 22 mai 2019. Les deux agents ont été poignardé. L'un des surveillants est sérieusement touché. Le personnel du centre pénitentiaire de Guadeloupe s'est immédiatement mobilisé pour dénoncer ces agressions.Le mouvement de contestation affecte les prisons de Guadeloupe et de Martinique. Le personnel pénitentiaire de Ducos est inquiet pour sa sécurité au lendemain de l'agression de deux surveillants par un détenu en Guadeloupe et dénonce également les conditions de travail. "Une agression qui vient une fois de plus illustrer le discours que nous tenons depuis longtemps" dit en substance Thierry Lordelot intersyndicale prison de Ducos.Les syndicats de prison ont rencontré la direction de l'outre-mer pour les centres pénitentiaires, le jeudi 23 mai en Guadeloupe. Les syndicats CGT pénitentiaire, UFAP UNSA justice, Le SLJ-Justice et le SLP FO Ducos estiment dans un communiqué "qu'aucune perspective d'évolution n'est sortie de la réunion". Ils ont appelé à la mobilisation sur les sites de Guadeloupe et de Martinique.