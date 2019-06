Les bornes de collecte de l'Acise régulièrement vandalisées

​​​​80 bornes sur toute l'île

Reportage dégradation bornes Acise

Les actes de vandalisme se multiplient sur les bornes de collecte de vêtements. Ces bornes orange dans lesquels l'on peut déposer textiles ou chaussures usagées font, en effet, l'objet de vols et de dégradations et parfois de vols.L'Acise qui gère cette collecte dans l'île se voit même contrainte de relocaliser une dizaine de bornes dans des quartiers moins exposés pour plus de sécurité.En 2018, 800 tonnes de dons ont été collectées pour revente à petit prix dans les boutiques solidaires et les filières de valorisation à l'export.Hervé Sephil, coordinateur du chantier d'insertionJean-Christophe Rilos, Directeur de l'AciseAxel "Badbee", résident à Dillon (Fort-de-France)