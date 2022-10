"Briser la parolite" et "agir" pour construite la Martinique recommandent les écologistes de l'association PUMA

Dans une tribune adressée à la presse dimanche 23 octobre 2022, l’association écologique PUMA (Pour Une Martinique Autrement), demande instamment aux élus locaux de taire leurs "cancans", face au changement climatique et ses dommages causés à l’environnement.

Par la voix de son président, l’association met notamment l’accent sur "les schémas d’urbanisme existants" qu’il faut repenser selon Florent Grabin.

Plus besoin de faire de démonstration pour tenter de convaincre les plus récalcitrants. Il y a URGENCE, la responsabilité de nos élus est engagée, finis les ‘’cancans’’. La CTM en charge de l’aménagement de notre territoire a demandé plus de pouvoir. Le moment est venu pour lui permettre de préserver nos biens, nos vies, notre économie.