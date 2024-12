Budget 2025 : si le gouvernement tombe, le protocole contre la vie chère signé en Martinique pourrait être "différé"

Depuis ce lundi 2 décembre 2024, Michel Barnier est sous la menace d’une censure, après avoir déclenché l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi de finances de 2025, dans son volet consacré à la sécurité sociale.

Le NFP (Nouveau Front Populaire) a déposé une motion de censure contre le texte, idem pour le RN (Rassemblement National).

La motion de censure provoquée, résulte de la décision du Premier ministre d’engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale, sur tout ou partie d’un texte (art.49 alinéa 3, communément appelé "49.3"). Le texte est réputé adopté sans débat, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures, est votée. Celle-ci requiert (comme dans l'hypothèse précédente), la signature d’un dixième des membres de l’Assemblée, un député pouvant également en signer autant qu’il veut au cours d’une session. Elle est alors discutée et votée comme la motion de censure spontanée (majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale). En plus de la démission du Gouvernement, son adoption entraîne le rejet du texte sur lequel il avait engagé sa responsabilité.

Le cas échéant, d’aucuns s’interrogent sur la validité des décisions négociées avec le gouvernement déchu. Exemple : le protocole d’objectifs et de moyens signé le 16 octobre dernier en Martinique. Les points de 10 à 14 du document engageant l’Etat notamment sur la baisse de la TVA, devraient être "différés" selon le politologue Justin Daniel.

Et puis deuxième élément, l’adoption d’une loi d’orientation et de programmation, ce qu’avait proposé le président du conseil exécutif… On ne sait pas si c’est différé ou remis en cause, puisque c’est un engagement qui a été soumis à l’actuel gouvernement. Donc on repart[irait] de zéro et il faudra revenir sur la question.