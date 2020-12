Budget primitif : 892,4 Millions d’euros consacrés en grande partie à la solidarité sociale et à la relance territoriale en 2021

Jean-Claude Samyde •

Les conseillers départementaux, après l’adoption des grandes orientations, ont voté un budget primitif d’un montant de 892, 4 Millions d’euros. Les élus ont surtout mis l’accent sur la solidarité sociale et la relance territoriale.

Ce budget primitif, le dernier de la mandature, s’inscrit dans un contexte très marqué par la hausse du nombre des entrées au RSA et de la réforme de la fiscalité directe qui supprime le dernier levier fiscal de la collectivité avec la taxe sur le foncier bâti.

Les élus ont répondu à la demande d’accompagnement des Guadeloupéens avec une enveloppe de 434,5 M€ consacrée à l’action sociale (insertion sociale et professionnelle, aide sociale à l’enfance, protection maternelle et infantile, personnes âgées et handicapées,…).

S’agissant plus particulièrement de l’insertion, un crédit de 270,8 M€ est inscrit pour le RSA et 10,9 M€ seront alloués au Programme Départemental d’Insertion.

Ce Budget Primitif 2021 de la Collectivité départementale affiche selon la présidente Josette Borel Lincertin :

un niveau d’investissement jamais atteint avec une enveloppe totale de 103,7 M€ notamment financée par le plan de relance. Dans le contexte actuel de crise socioéconomique, le Département sera donc résolument au côté du monde économique durement frappé par la crise covid-19.

Point de presse à l'issue plénière budget primitif 2021

Une enveloppe de 15,3 M€ est consacrée aux équipements ruraux dont 7,4 M€ pour la réalisation des opérations portées par le Département dans le cadre du Programme d’actions prioritaires pour l’eau potable ; 7,6 M€ sont aussi budgétés pour de nouvelles extensions du réseau d’irrigation en faveur des agriculteurs.

15,7 M€ seront affectés aux travaux routiers tels que le confortement de plusieurs ouvrages d’art (ponts…) et la poursuite de l’aménagement de la RD106 qui desservira le futur CHU.

17,9 M€ sont prévus pour les collèges dont 5 M€ pour le confortement parasismique, 5 M€ pour les grosses réparations et 1 M€ pour la construction du nouveau collège de Marie-Galante.

Une enveloppe globale de 7M€ est affectée à l’aide à l’investissement des communes (FAC).