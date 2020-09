C'est la rentrée pour près de 70 000 élèves en Martinique

Près de 70 000 élèves sont attendus dans les 339 établissements scolaires de la Martinique dès ce mardi 1er septembre 2020.

Martinique la 1ère •

Enseignants lors d'une rentrée ludique au Fort Saint-Louis à Fort-de-France. • ©Martinique la 1ère

Protocole sanitaire strict

L'académie de Martinique recense(écoliers, collégiens et lycéens) en cette rentrée 2020/2021.33 412 élèves du premier degré et 36 047 dans le second degré. C'estpar rapport à la rentrée 2019/2020.Ces élèves sont reçus dans les(253 écoles, 54 collèges et 32 lycées), du second degré (publics et privés).Les, qui ont effectué leur rentrée la veille (31 août 2020), sont au nombre deL'académie rappelle que le taux de réussite au(Diplôme National du Brevet) est delors de la précédente année scolaire. Et le taux de réussite auest de, dans une période perturbée par l'épidémie de coronavirus.Port dupour tous les enseignants et tous les élèves à partir de 11 ans à l'intérieur et à l'extérieur, fin de la distanciation dans les cours de récréation, accès aux jeux extérieurs...Ces mesures s’appliquentdans tous les établissements.