Les cadeaux du cœur de l'ACISE pour un peu de chaleur humaine

Pour 91 bénéficiaires du Samu Social, l'ACISE a organisé hier (22 décembre 2019) une fête quelques jours avant Noël et distribué des cadeaux.

Brigitte Brault •

91 bénéficiaires de l'ACISE ont reçu des cadeaux avant le 25 décembre • ©Martinique la 1 ère

Noël est pour la plupart, un grand moment de chaleur humaine, de retrouvailles, d'amour entre les familles. Mais aussi un moment de solitude pour les personnes seules et démunies, notamment les sans-abris.Hier (22 décembre 2019) 91 bénéficiaires ont reçu des cadeaux avant l'heure. Une marque de reconnaissance. Un peu de chaleur humaine pour des personnes dites en marge de notre société et que l'on ne regarde parfois même plus.Les cadeaux ont été récoltés par des citoyens bénévoles mais aussi par des enfants de cinq écoles et collèges. Un moment rare où la solitude de ces personnes se brise un peu.Pour découvrir l'ACISE et ses actions : http://acisesamusocial.org/blog/noel-abri-de-lacise/