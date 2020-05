Aucune école de Martinique n'est prête à recevoir des enfants dès le 11 mai 2020

Le flou et l'incertitude règnent encore à quelques jours de la rentrée souhaitée par le gouvernement dans le premier degré. À ce jour aucune école de Martinique ne sera prête à recevoir des enfants dès le 11 mai 2020.



Martinique la 1ère •

Une équipe éducative en réunion (Martinique). • ©Martinique la 1ère

Selon les estimations, seulement 10 à 30% des parents envisageraient de confier leurs enfants à l'Éducation Nationale, pour l'instant.Trois grandes catégories de communes semblent se dessiner. Les municipalités opposées à une reprise avant septembre : Sainte-Marie, Robert, Schoelcher, Gros-Morne, Ajoupa-Bouillon, Morne-Vert, Basse-Pointe, Saint-Joseph, Trinité et François.Les municipalités qui font attendre leur décision : Lamentin, Morne-Rouge et surtout la commune de Case-Pilote qui était très favorable à la réouverture mais ne fera rien dès le 11 mai comme annoncé dans un premier temps.Enfin dans la troisième catégorie, des communes se préparent à la reprise dans le courant du mois de mai ou en juin. C'est le cas de Fort-de-France, Saint-Esprit, Lorrain, Saint-Pierre, Sainte-Luce et Trois-Ilets.Les autres communes ne fixent pas de dates mais affichent la volonté d'ouvrir certains établissements avant septembre.