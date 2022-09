Canalisations d’eau vétustes et pannes à répétition en Martinique : des usagers du Lorrain en ont assez

Le collectif des habitants de Morne-Capot au Lorrain est toujours mobilisé contre les pannes à répétition sur le réseau d’eau potable. Exaspérés, ils veulent désormais des réponses concrètes de la part des autorités locales, afin de pallier les difficultés d’approvisionnement récurrentes qu’ils subissent à cause des canalisations vétustes.

Après plusieurs années d'alerte, ces usagers expriment donc leur "ras-le-bol". Ironie du sort, l’usine de production de Vivé sensée alimenter leurs foyers, est située à quelques centaines de mètres de chez eux.

Les tuyaux posés depuis 1956 sont obsolètes, par conséquent l’eau est impropre à la consommation. C’est un empoisonnement de la population à petit feu. On ne peut plus accepter cela. Donc nous interpellons à la fois Cap Nord et la CTM pour intervenir de toute urgence.