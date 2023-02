Cancer du sein : l’OMS préconise un nouveau "cadre" pour y faire face et sauver des vies

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS), le cancer du sein est la tumeur la plus fréquente dans le monde. "Chaque année, plus de 2,3 millions de femmes reçoivent un diagnostic" positif.

Les pays dont les systèmes de santé sont plus faibles, sont les moins capables de gérer le fardeau croissant du cancer du sein. Il exerce une pression énorme sur les individus, les familles, les communautés, les systèmes de santé et les économies. Cela doit donc être une priorité pour les ministères de la Santé et les gouvernements du monde entier.

Pour répondre aux besoins spécifiques des pays et fournir des orientations aux gouvernements, le cadre de cette initiative repose sur "trois piliers : la promotion des contrôles sanitaires pour encourager la détection précoce, un diagnostic rapide et un traitement avec des thérapies efficaces" préconise l’OMS, appuyée par l’ONU.

Nous avons les outils et le savoir-faire pour prévenir le cancer du sein et sauver des vies. L'OMS aide plus de 70 pays, en particulier les pays à revenu faible et intermédiaire, à détecter le cancer du sein plus tôt, à le diagnostiquer plus rapidement, à mieux le traiter et à donner à toutes les personnes atteintes d'un cancer du sein l'espoir d'un avenir sans cancer.