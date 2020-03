Dans la Caraïbe, le brevet et le baccalauréat repoussés au juillet à cause du coronavirus

Le Conseil des Épreuves Scolaires de la Caraïbe, le CXC, a informé les 50.000 étudiants inscrits au baccalauréat et au brevet que les épreuves auront lieu en juillet avec des modifications. Les écoles sont fermées à cause du COVID 19. Les étudiants suivent les cours sur les plateformes virtuelles.



Le CXC établi depuis 48 ans

C’est par l’Internet que les élèves du 3e et de Terminale dans la Caraïbe ont appris que les examens du brevet et du baccalauréat auront lieu en juillet prochain. Les dates ne sont pas encore affichées.Le CXC, Conseil des Épreuves Scolaires de la Caraïbe, basé à Barbade et à la Jamaïque a confirmé que les examens seront modifiés pour prendre en compte la fermeture des collèges et lycées à cause du COVID 19.Pour la première fois dans la Caraïbe, les évaluations effectuées en cours de l’année scolaire seront prises en compte dans le score final de chaque élève. Le brevet et le baccalauréat se caractériseront par un seul examen qui regroupera toutes les matières. Les épreuves orales des langues vivantes sont maintenues.Les 50.000 élèves de la Caraïbe qui doivent passer le brevet ou le baccalauréat sont confinés chez eux. Ceux qui ont un ordinateur et une connexion Internet peuvent suivre les cours sur une plateforme pédagogique. Les moins chanceux doivent se débrouiller avec les manuels scolaires.Le CXC, Conseil des Épreuves Scolaires de la Caraïbe est une institution qui appartient à la CARICOM, la Communauté Caribéenne. Le CXC est le système scolaire de la Caraïbe, crée en 1972 pour remplacer les programmes imposés par la Grande-Bretagne. Le CXC est présidé par Sir Hilary Beckles, le doyen de la faculté de l’Université des West Indies.Les programmes scolaires du primaire jusqu'à la faculté sont développés par les enseignants et les professeurs de la région.Le système scolaire caribéen est responsable des programmes pédagogiques dans 16 pays de la Caraïbe : Anguilla, Antigua et Barbuda, Barbade, Belize, les Îles Vierges Britanniques, les Îles Caïmans, la Dominique, la Grenade, le Guyana ; la Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Sainte Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinidad et Tobago et les Turks et Caicos.