La cardiologie de demain au coeur des journées caribéennes à Fort-de-France

Des journées éclectiques avec des sujets forts

Trois journées caribéennes sont consacrées à la cardiologie (jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2019 à l’hôtel Simon à Fort de France). Elles permettront aux praticiens de faire le point sur les dernières avancées technologies, mais également de confronter leurs expériences.La cardiologie demeure une spécialité médicale qui étudie le cœur, les artères et veines. Les professionnels sont de plus en plus confrontés aux affections cardiovasculaires, aux infarctus, aux embolies pulmonaires et aux insuffisances cardiaquesLes journées caribéennes de cardiologie organisées par le collège de Martinique en alternance avec la Guadeloupe et la Guyane sont une occasion de rassembler les médecins pour échanger sur les grands thèmes d'actualité de leurs disciplines.Pour autant ces journées ne restent pas cloisonnées, certaines sessions et des ateliers sont ouverts aux médecins généralistes. Une meilleure information est donnée aux spécialistes pour mieux soigner les patients comme le souligne le cardiologue de Guyane Paul Zéphirin.Des thèmes forts ainsi que des ateliers seront abordés par des spécialistes : les risques cardiovasculaires, les troubles du rythme, parcours de soin du patient, la maladie des veines et des artères, les valves, les coronaires, cœur et santé mentale.Les organisateurs ont voulu associer d’autres spécialistes démontrant que les maladies du cœur demeurent l’affaire de tous. Le samedi 1er juin 2019, le public pourra participer à la conférence-débat sur l'insuffisance cardiaque.