Carême : célébration des premières messes des cendres en Martinique

De nombreux fidèles étaient présents ce matin à l’église de Godissart pour assister à la messe des cendres célébrée par le père Catayée. Venus en famille, entre amis ou seuls, beaucoup de catholiques tenaient à être présents malgré les dernières festivités du carnaval.

On entre dans les quarante jours de jeûne du Christ avec des cendres que l’on met sur le front, pour rappeler notre condition humaine, c'est-à-dire que l’on finira en poussière. Pendant cette période, il faut faire des sacrifices, comme l’a dit le prêtre, si on chute on doit recommencer.