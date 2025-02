Carnaval de Martinique 2025 : l'identité du Roi Vaval est un secret bien gardé

Marteau, scie... le bruit des outils résonne dans la régie scénique de la ville de Fort-de-France. L'atelier situé dans le quartier de Sainte-Thérèse est en pleine effervescence. Le temps est compté. Il ne reste plus que quelques jours avant l'ouverture officielle du Carnaval 2025.

Au milieu du local, se dessine une silhouette. Celle du Roi Vaval 2025. Elle est faite de bambou et de fils de fer. Sa réalisation, orchestrée par Hervé Beuze, est calculée au millimètre.

interrogé par Irène Émonides et Jean-Marc Kennenga

On utilise des chiffres. Il faut augmenter la taille, il faut qu’on utilise des techniques de quadrillage et qu’on calcule par rapport à la maquette, quel angle, quelle taille aura chaque élément.

Pour l’heure, il est encore difficile de deviner à quoi il ressemblera. Au regard de la structure, le personnage semble être assis. Il a une grosse tête et un gros ventre.

L’idée de départ, c’est de trouver un élément qui va exorciser un truc mauvais ou pas intéressant qui s’est déroulé dans l’année et qui sera brûlé. Nécessairement, il y a une recherche de ce qui conviendrait le mieux.

Comme d’habitude, c’est l’actualité. Ce qui s’est passé ici et ailleurs. C’est une personne et en même temps, une bête. Indirectement, il va parler de la vie chère. Des gens qui passent près de l'atelier pensent que c’est le R. Mais non, ce n’est pas le R.