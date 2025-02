Carnaval de Martinique 2025 : un bracelet pour faciliter vos achats pendant les jours gras

Le principe est simple, il suffit de commander son bracelet en ligne, de le créditer en euros et il devient un porte-monnaie électronique utilisable sur le circuit du vidé. Chaque bracelet est doté d’un numéro unique, permettant d’y verser la somme que l'on souhaite.

Le principe, c’est de payer avec le bracelet. On peut aller jusqu’à 1500 euros comme ça, donc plus de stress.

Ce bracelet ne se contente pas de simplifier la vie des fêtards, il offre aussi des avantages aux commerçants. Grâce à ce système, ils peuvent suivre l’évolution de leur stock en temps réel et adapter leur offre pour mieux répondre à la demande.

Une fois que l’utilisateur a utilisé son bracelet chez différents commerçants, on est capable ensuite de proposer aux commerçants différents indicateurs pour savoir comment le client a consommé, quel a été le passage et surtout quelle a été sa façon de consommer. Comme ça, le restaurateur peut modifier son offre pour proposer des produits beaucoup plus adaptés.