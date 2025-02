Carnaval de Martinique 2025 : vivez les festivités en direct de Martinique la 1ère sur les antennes web, radio et TV en Ultra-HD

Défilés flamboyants, costumes étincelants, musique endiablée… Le carnaval de Martinique 2025 s’annonce plus grandiose que jamais. Et pour ne rien rater de ces festivités hautes en couleur, Martinique la 1ère déploie un dispositif exceptionnel sur tous ses supports du dimanche 2 mars au mercredi 5 mars. Au programme : des directs, des émissions spéciales et une qualité d’image en Ultra Haute Définition.

Cette année, Martinique la 1ère vous plonge au cœur du carnaval du Dimanche Gras au Mercredi des Cendres. Que vous soyez dans la foule ou derrière votre écran, vous ne perdrez rien de l’énergie des vidés et des parades.

Vous pourrez plonger au cœur des festivités en expérimentant une programmation unique sur nos supports : TV, radio, web et réseaux sociaux.

Une programmation dédiée au carnaval et à la culture martiniquaise

Pour ce carnaval "andidan", les caméras de Martinique la 1ère plongent le public au centre de la fête à travers le regard d’un duo vif et passionné.

Aux commandes : Patricia Thine, circulera de nouveau dans les rues pour infuser sa plus belle énergie. Elle fera vivre au public la liesse du carnaval accompagnée d’experts. Ensemble, ils passeront à la loupe les groupes et les costumes, en revenant sur les personnages centraux du carnaval et leurs histoires.

De l’autre côté, Laurent Giboyau, avec sa bonne humeur et son regard espiègle nous fera pénétrer l’ambiance du Carnaval hors des vidés. Au programme : des interviews décalées, des portraits inattendus et des interventions pleines d’humour et de légèreté.

Les temps forts :

Dimanche 2 mars de 15h45 à 18h15 : direct de la parade du Dimanche Gras à Fort-de-France

direct de la parade du Dimanche Gras à Fort-de-France Lundi 3 mars 2025 de 15h00 à 18h00 : direct de la Parade du Sud à Ducos

direct de la Parade du Sud à Ducos Mardi 4 mars 2025 de 15h00 à 18h15 : Direct de la parade du Mardi Gras à Fort-de-France

Direct de la parade du Mardi Gras à Fort-de-France Mercredi 5 mars 2025 de 17h00 à 18h55 : Direct du Grand Vidé du Mercredi des Cendres à Fort-de-France et direct incinération du Roi Vaval à partir de 19h25.

Mais ce n'est pas tout. Le canal événementiel "Martinique la 1ère UHD" diffusera une programmation centrée sur le carnaval de Martinique. Elle inclut des émissions sur la culture locale et des rediffusions de programmes marquants, tels que le "Grand chawa" de 2016.

Une couverture 24/7

Jours et nuits, "Martinique la 1ère UHD" assurera une couverture 24 heures sur 24 pendant toute la période du carnaval. Les téléspectateurs pourront suivre des retransmissions de divers événements, des reportages et des analyses, pour un suivi détaillé et en temps réel des festivités.

"Martinique la 1ère UHD" est disponible en Martinique sur plusieurs plateformes :

TNT

Satellite

Fournisseurs d'accès Internet : Orange

Les téléspectateurs qui disposent d'équipements compatibles UHD 4K HDR pourront profiter pleinement de cette diffusion en qualité optimale.

Une résolution quatre fois supérieure

Découvrez le carnaval sous un nouveau jour grâce à l'UHD natif, avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la HD classique. Cette technologie permet également un taux de rafraîchissement doublé, avec 50 images par seconde au lieu de 25, et offre ainsi une meilleure fluidité des mouvements, notamment lors des défilés et des danses.

Cette diffusion en Ultra Haute Définition permettra aux Martiniquais et aux téléspectateurs d’ailleurs de vivre une expérience différente du carnaval, sublimée par une technologie de pointe.

Les directs en radio

Durant les jours gras, retrouvez en direct intégral de 16h à 18h l’exaltation des rues comme si vous y étiez. Fédérika, Paulo Assouvie et Lionel Bourdon, seront au coeur de la fête pour vous faire vivre les festivités carnavalesques au rythme des rues ! 3 voix, 3 ambiances, 3 regards portés sur un carnaval vivant et unique au monde.

Depuis la tour Lumina l’antenne est assurée de 13h à 15h par Harry Thalmensy et de 15h à 19h par Hubert Bornil.

Dimanche 2 et mardi 4 mars : Parades du Dimanche Gras et Mardi Gras à Fort-de-France

Lundi 3 mars de 15h à 18h : grande Parade du Sud en direct de la ville de Ducos

Mercredi 5 mars : Parade du Mercredi des Cendres à Fort-De-France.

Les parades en direct sur le site web de Martinique la 1ère et en Facebook Live

Durant les jours gras, un carnaval immersif attend nos publics en direct, sur le site web et la page Facebook de Martinique la 1ère :

Dimanche 2 mars de 15h45 à 18h15 : diffusion de la parade du Dimanche Gras à Fort-de-France

Lundi 3 mars de 15h00 à 18h00 : diffusion de la Parade du Sud à Ducos

Mardi 4 mars de 15h00 à 18h15 : diffusion de la parade du Mardi Gras à Fort-de-France

Mercredi 5 mars de 17h00 à 18h55 : diffusion du Grand Vidé du Mercredi des Cendres à Fort-de-France.

Le dimanche Gras, un article direct minute permettra de suivre de plus près les temps forts du vidé. Une véritable immersion à 360° vous attend.