Un centre aéré innovant à Ducos s'engage dans une alimentation équilibrée pour les enfants

Apprendre tout en s'amusant c'est le leitmotiv de la "P'tite Ferme Eco" situé au quartier Bois Rouge à Ducos qui propose du 6 juillet au 7 août 2020 l'accueil d'enfants du CP à la 6è. Une combinaison savante d'accompagnement scolaire et de découverte de la nature au travers d'ateliers ludiques.

Ronny Regard



La "P'tite Ferme Eco" située dans le quartier de Bois Rouge à Ducos accueille depuis le 6 juillet et jusqu'au 7 août 2020 des enfants du CP à la 6e dans le cadre de la première édition du centre nature. Ces jeunes vivent du lundi au vendredi au rythme de vie d'une ferme agricole pédagogique.Les journées sont organisées en 2 temps : accompagnement à la scolarité le matin et activités ludiques à la ferme l’après-midi.Ces explorateurs en herbe bénéficient d'un accompagnement scolaire en mathématiques et français le matin, encadré par une équipe d'enseignants.L'après-midi, ils participent à la vie de la ferme autour d'activités ludiques tels que la vannerie, le circuit buggy, le soin des animaux, la connaissance des fruits et légumes locaux, le développement durable.Un projet qui s'inscrit aussi dans une démarche écologique fondée sur une meilleure alimentation par l'organisation d'ateliers cuisine, de valorisation des produits locaux et de quizz sur les pratiques alimentaires.Les concepteurs du projet ont ciblé sur les enfants de manière à promouvoir les produits locaux (notamment les fruits et les légumes verts), leur qualité nutritionnelle et leur utilisation dans le cadre d’une alimentation équilibrée.La CAF de Martinique est partenaire de cette nouvelle activité de loisirs et d'accompagnement à la scolarité. Leur aide permet le fonctionnement du centre et a participé à la mise aux normes du site d’accueil. L’organisme vient aussi en aide aux parents dans le cadre des frais d’inscription des enfants.