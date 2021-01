Ces caribéens qui font partie de l’équipe de Joe Biden, nouveau président des États-Unis

Alejandro Mayorkas, un exilé cubain, deviendra secrétaire du département de la sécurité intérieure, une fois sa nomination validée par le Sénat. Cet enfant de parents réfugiés juifs de Cuba est né à la Havane en 1959. Il a déjà travaillé avec l’administration de Barack Obama en tant que secrétaire adjoint à la sécurité intérieure. En 2015, il faisait partie de la délégation qui a travaillé sur la réouverture des relations avec Cuba.

Mayorkas sera responsable des dossiers de milliers d’immigrants qui se trouvent dans des centres de détention partout aux États-Unis. Il doit également trouver une solution pour des centaines d’enfants mineurs séparés de leurs parents, enfermés dans des conditions inhumaines.

Selon les personnes qui ont déjà travaillé avec Mayorkas, il respecte la loi et il est reconnu pour ses qualités humaines.

Miguel Cardona, nommé secrétaire d’éducation par Joe Biden, est originaire de Porto Rico. L’espagnol est sa langue maternelle. À l’école il avait des difficultés à s’exprimer en anglais.

Il a entamé une carrière dans l’enseignement public, d’abord en tant que professeur des collèges ensuite dans l’enseignement supérieur. Il est le commissaire d’éducation dans le Connecticut.

Miguel Cardona a toujours œuvré pour réduire les inégalités dans l’éducation publique surtout pour les élèves dont l’anglais est la deuxième langue.

