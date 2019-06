Charlotte Gressier veut monter son académie de formation des futurs élus

Charlotte Gressier Charlotte Gressier est créatrice de l' association "Héritages 9.7.2" dont l’objectif est de former celles et ceux qui veulent se présenter à une élection politique. Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Charlotte Gressier, connue pour avoir été référente de la République En Marche entre novembre 2017 et février 2018, n’a pas totalement tourné la page de la politique.Une courte expérience qui lui a permis de constater le fossé entre une volonté de se présenter sur une liste, et la connaissance nécessaire des institutions que l'on brigue. Elle estime que toute personne voulant se lancer dans ce domaine devrait suivre une formation pour mieux connaître le rôle et le fonctionnement des collectivités, allant de la commune à l’Europe.Elle a créé une association "Héritages 9.7.2" dont l’objectif est de former celles et ceux qui veulent se présenter à une élection politique.Charlotte Gressier et son académie Héritages 9.7.2 entendent mettre sur pied une première conférence au mois de septembre sur les connaissances à avoir avant de se lancer dans l’arène politique.