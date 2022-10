"Chawa Tour" : Jocelyne Béroard enchante une fois de plus le public martiniquais

La tournée "Chawa Tour" de Jocelyne Béroard est lancée. Cette série de concerts a été amorcée ce week-end à l’Atrium de Fort-de-France, face à un public sous le charme d’une avalanche de tubes repris en chœur.

Guy Etienne •

C’est une Jocelyne Béroard radieuse qui a occupé la grande scène de Tropiques Atrium ce samedi 1er octobre 2022, à l’occasion du lancement d’une longue série de concerts.

Le "Chawa Tour" est une invitation à explorer l’univers très éclectique de la chanteuse la plus populaire de Martinique. Et pour son premier show, Jocelyne a bercé un public conquis d’avance, entre zouks, musiques traditionnelles, variétés originales et même des arrangements inattendus.

Des extraits du "Chawa Tour" de Jocelyne Béroard, dont le 1er concert a été donné à l'Atrium de Fort-de-France à guichet fermé, samedi 01 octobre 2022. • ©Karl Sivatte

Tous en chœur avec Jocelyne

Durant près de 3 heures, la star du groupe Kassav a revisité majoritairement son répertoire solo, un chapelet de succès repris en chœur du début à la fin, par des spectateurs encore une fois enchantés.

Idem pour ses 11 musiciens et ses invités, parmi lesquels Georges Décimus, auteur, compositeur et bassiste de Kassav.

La série continue

Un concert supplémentaire est programmé à 17h ce dimanche 2 octobre 2022 à Fort-de-France. Ensuite, le "Chawa Tour" passera par la Guadeloupe le 22 octobre au palais des sports du Gosier, avant l’escale en Dominique, puis rendez-vous à Paris, aux Folies Bergère, le 19 novembre 2022.