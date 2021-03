Choc frontal entre Mango-Vulcin et le Vert-Pré en Martinique : 2 blessés

Un accident de la route entre l’hôpital de Mango-Vulcin et le Vert-Pré, a fait deux blessés samedi 27 mars 2021, en milieu d’après-midi, entre 14 et 15h. La perte de contrôle d’un des deux automobilistes pourrait être à l’origine de ce choc frontal.

Guy Etienne •

Circulation très perturbée ce samedi 27 mars 2021, entre l’hôpital Mango-Vulcin au Lamentin et le Vert-pré, à cause choc frontal entre deux véhicules légers, un accident qui s’est produit entre 14 et 15 heures selon des témoins. L’un des deux automobilistes aurait perdu le contrôle, mais une enquête devra déterminer les circonstances exactes.

Intervention du Samu et des pompiers à l'issue de l'accident entre Mango-Vulcin et le Vert-Pré (samedi 27 mars 2021). • ©Brigitte Brault

Les deux conducteurs ont été touchés dont un plus sérieusement (celui de la fourgonnette blanche). Les secours arrivés rapidement sur place envisageaient une désincarcération. Conséquence, la circulation a été interrompue, car les voitures occupaient les deux voies de la chaussée, à proximité d’une bananeraie.

La prudence est recommandée par les responsables de la sécurité routière, à la veille du long weekend pascal.