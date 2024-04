CHU de Martinique : les agents radiés pour "non-respect de l'obligation vaccinale" espèrent encore leur réintégration

Les 6 soignants radiés se sont présentés avec leur comité de soutien au Tribunal Administratif à Schoelcher ce lundi 29 avril 2024, pour tenter de se faire réintégrer par le CHUM (Centre Hospitalier Universitaire de Martinique).

L’établissement les a écartés pour "non-respect de l'obligation vaccinale", tandis qu’ils faisaient encore jouer leur droit de retrait en mai 2023, malgré la suspension de l’exigence.

Selon leur avocate, il y a "des irrégularités" dans le dossier, Maître Sylvette Romer qui demande à la juridiction de rétablir ses clients dans leurs fonctions respectives.

Quand vous avez des agents qui ont une contre-indication, des agents stressés pour aller au travail, des agents qui ont reçu du lacrymogène au visage, ont été empêchés d'occuper leur poste par des gendarmes postés à l'intérieur du CHU. Comprenez bien ne s'agit pas de conflits ou de problèmes syndicaux et j'espère que le tribunal a entendu ces employés et qu'il leur permettra de reprendre leur travail et surtout de percevoir leur rémunération.