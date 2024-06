CHU de Martinique : "nous sommes embolisés" déclare avec inquiétude le syndicat F.O

Les problèmes de moyens sont toujours aussi criants au Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique observent les représentants du personnel de l’hôpital public. Force Ouvrière revient à la charge en pointant du doigt plusieurs dysfonctionnements à La Meynard, mais aussi dans les autres pôles de l’île.

Exemple à Trinité, où les urgences pourraient fermer durant les prochaines grandes vacances. Un appel à la grève est lancé pour ce mercredi 26 juin 2024. La mise en place du "plan hôpital en tension" depuis le 13 mai 2024 n'aurait rien changé selon le syndicat, qui déplore une fois de plus les conditions de travail.

On annonce la fermeture des urgences de Trinité fin juillet début août prochain, ce qui est inconcevable, pour une population qui sera multipliée par X durant les vacances, donc on se demande comment on va faire. On a la problématique de la Covid qui revient sur le tapis, imaginez un instant qu'on doit hospitaliser des patients en urgence au CHU, on n’a pas les moyens, on n'a pas de lits ! Est-ce qu’ils vont fermer les blocs opératoires à nouveau, puisqu’on n’arrive même pas à opérer convenablement en orthopédie et traumatologie.