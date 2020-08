Cinq chanteurs s'allient pour entonner un chant d'espoir

La pandémie de coronavirus a été une source de création et de réflexion pour 5 artistes de régions différentes. Ils ont réalisé un titre solidaire, "Enfants de la terre", porteur d’espoir et d'espérance pour surmonter l’épreuve et préparer des lendemains qui chantent.



Daniel Betis •

Ouvrez vos âmes, révélez les forces de l'amour et soyez fiers, pour que demain ne soit jamais plus comme hier.

"Enfants de la terre, soyons solidaires" du martiniquais Jimmy Curt une chanson qui rassemble des professionnels de sensibilité et de contrées différentes.L'objectif de ces 5 chanteurs à travers leur passion, leur joie de vivre, leur sourire, est de lancer ensemble, une grande aventure humaine solidaire et participative.

Soyons solidaires, d’un même élan pour changer l’univers de demain. Jimmy Curt, Martine Malory, Maléna Rio, Gérard Psyché, Aline Soara



ART'S CŒUR - Soyons Solidaires, le chant d'espoir des 5 interprètes.

Levons nos valeurs, il est l'heure. Hey! Que toutes les couleurs de peaux ou religions soient notre arc-en-ciel après cette pluie. C’est de ce combat que la foi surgira et que l'amour servira.

D’où viennent-ils ? Qui sont-ils ?

Le leitmotiv d'un monde meilleur prenant en compte l'humain, revient sur les lèvres constamment. L'univers de demain doit emprunter une voie offrant plus de solidarité pour des lendemains de bonheur, une existence pleine d’amour.Jimmy, Malena, Martine, Gérard et Aline, chantent avec vigueur.Trois artistes sont originaires de la Martinique, une de Madagascar et une autre du sud de la France. Ils ont grandi dans un cocon musical scénique et discographique et ont envie de partager leur bonheur, leur amitié et leur regard tourné vers l’avenir.(sud de la France), a commencé la musique à 6 ans. À 15 ans, elle interprète une composition de Patrick Fiory et enregistre une autre de Pascal Danel. Sollicitée à de nombreux galas, elle rencontre Herbert Léonard, Claude Barzotti, Sacha Distel, Nicoletta...). Par ailleurs, elle fait plusieurs apparitions au cinéma aux côtés de Gérard Depardieu ou Christophe Malavoy., (martiniquaise du Vauclin) de son vrai nom Françoise Vatel-Cicéron a participé à plusieurs compilations de zouk. La chanteuse connaît le succès avec les titres "Ça ira" et "Ose devenir" (Zouk Attitude).

Aline Soara (Madagascar) ambassadrice de la musique de son pays (béco-béco) auteur de plusieurs albums à son actif. Après l’Olympia, elle a gratifié le public en décembre 2019, du titre "la vie c’est comme ça".

Gérard Psyché d'origine martiniquaise, né dans le sud, la musique demeure sa passion. Un pacte signé depuis longtemps qui fait de lui un artiste éclectique.

Jimmy Curt (martiniquais) réalise chaque année une tournée européenne (Espagne, Portugal, Luxembourg, Pays de l’Est...) Éveilleur de consciences, il n’oublie pas les valeurs cardinales acquises (respect, dialogue, politesse, tolérance) au foyer de l’espérance à Fort-de-France. L’ancien artiste (Carrère) qui a enregistré plusieurs singles de disco-funk "One two, three", "Dance with me", est revenu chez lui.



Sa composition "Enfants de la terre" jette les bases d’un monde qu'il souhaite plus solidaire.