Cinq jeunes martiniquais visitent l'Inde grâce à l'association Savana Savit

Retrouver ses racines n'est pas chose facile. Emmerick, Marine, Angelane, Taelee, Ludovic, cinq Martiniquais de l'association "Savana Savit" ont vécu un rêve incroyable. Ils étaient en immersion à Pondichéry au cœur de la population. Ils ont pensé à ceux qui ne pouvaient pas être du voyage, mais ont savouré ce moment exceptionnel.

Des jeunes, 20 membres de l'association Savana Savit devaient découvrir leurs racines en Inde à Pondichery, mais faute de moyens et de subventions, 15 sont restés en Martinique. Avec le concours, en grande partie, du gouvernement indien et de l'action du ministre Thanjavur, cinq ont pû voyager.

Jeune de Saint-Pierre, Ville d'art et d'histoire raconte son histoire et lance un appel à la solidarité • ©Daniel BETIS

Un voyage culturel et mémoriel, riche en découvertes

Ce voyage de découverte (du 3 au 18 août) s’adressait à 20 personnes, dont neuf mineurs. À l’origine, il prévoyait l’apprentissage à la danse Bollywood, le Baratha Natyam, de la langue tamoule, la rencontre des acteurs Bollywoodiens, la visite de temples et de sites culturels, des stages de cuisine indienne, la présentation des arts et coutumes de Pondichery.

Les jeunes de l'association Savanah Savit visitant les temples de Pondichery • ©Daniel BETIS

Nous avons adressé une lettre explicative à divers organismes en charge des associations, de la culture et de la jeunes au mois de mars 2024 (Mairie de Saint-Pierre, Collectivité de Martinique, Cap Nord, DRAC culture). Ce dossier mettait en exergue l’implication de notre association dans le tissu culturel martiniquais. Nous rappelions la volonté de transmission aux jeunes, l’importance du lien mémoriel, le but de ce voyage au sein de la culture indienne, partie intégrante de l’identité martiniquaise. Les grandes lignes du voyage étaient détaillées comme l’apprentissage de la langue tamoul, la compréhension du marquage du temps et des mouvements en Kathak et en Baratha Natyam, l’initiation à la danse, la découverte de méthodes ayurvédiques. À la date du 18 Août 2024, seule une réponse de la CTM disant que le dossier sera traité. Aucune réponse des autres. Nathalie Palamy - Présidente de l'association Savana Savit

Emmerick, Marine, Angelane, Taelee, Ludovic ont eu une chance incroyable

Les jeunes de l'association ont été bien reçus et ont visité de nombreux lieux • ©Savana Savit

Les jeunes ont été émerveillés de voir le DakshinaChitra Museum qui met en valeur le patrimoine culturel du sud de l'Inde, Thanjavur Art Gallery, les peintures à la main, le Kanadukathan Palace, les sites historiques, les merveilles architecturales et les délices culinaires.

Le Ministre Thanjavur a fait un acceuil inoubliable aux martiniquais • ©Savana Savit

L'association Savana Savit a 10 ans

L’association Savana Savit présidée par Nataly Palamy vieille de dix ans vise à promouvoir la culture indienne, indo-martiniquaise et guadeloupéenne, à travers le chant, la danse, le théâtre, les défilés de mode, le savoir culinaire, l’organisation d’événements et les fêtes cultuelles.

Elle est à l’origine de la création du comité Miss Bollywood en septembre 2014 et de l’organisation d’élections.

Elle intervient sur la côte Nord Caraïbe depuis 2013, à l’occasion de divers événements : l’hommage aux défunts, les fêtes cultuelles (Diwali fête de la lumière), les journées sur l'indianité, l’organisation de Holi ou nadron. Savana Savit travaille avec d’autres associations culturelles dans le cadre du carnaval ou autres activités.

Sur la tradition Nadron, la présidente échange avec Pondichéry. Les deux maîtres étaient Pierre Ramassamy (1931-2018) "Vatialou", maître de cérémonie qui a grandi et travaillé à l’habitation Depaz et ancien conseiller municipal, s’est consacré à la culture indienne en confectionnant les matalons (petits tambours) et les narets (coiffes indiennes).

Pierre et Rose Rammassamy • ©DR

Rose Palamy-Ramassamy, née en 1938 et décédée en 2018, est la fille d’un géreur venu de Madras en Iinde. Elle a vu le jour sur l’habitation Depaz et a grandi dans la tradition avec ses frères. Ouvrière agricole et conductrice de tracteurs, elle était gardienne du savoir-faire cultuel culinaire, linguistique, vestimentaire tamoul.

Savana Savit s'inscrit dans une dynamique qui dépasse le simple cadre régional remportant plusieurs distinctions prix et trophées dans la Caraïbe.