La circulation dans les îlets de Martinique est source de discorde

Des îlets de Martinique sources de tensions entre des plaisanciers et leurs occupants. Certains réclament la liberté de circuler librement sur ces terrains, d'autres revendiquent leur propriété et l'interdiction d'y accéder.

Circulation dans les îlets • ©Martinique la 1 ère

Certains îlets de Martinique font le bonheur des uns mais la co-habitation entre plaisanciers et occupants est parfois houleuse.Les incidents se multiplient et les témoignages de friction se multiplient avec entre autres, des propos violents voire racistes.En Martinique, 10 îlets sont privés, d'autres sont publics et privés. Des contrats de concession sont parfois signés avec l'ONF (Office national des forêts) avec obligation de laisser des servitudes de passage.Intervient dans ce reportage :- Olivier Bérisson. Mouvement mun