Citation à l'ordre de la Nation pour le sapeur-pompier José Moutama mort en service commandé au Prêcheur

Le sergent José Moutama, sapeur-pompier à la caserne de Schoelcher a été cité à l'ordre de la Nation par le 1er ministre le 4 juin 2020. Décédé le 8 mars 2020 lors d'une intervention sur un feu de broussailles au Prêcheur, il avait reçu un hommage républicain.

Brigitte Brault •

Hommage républicain

L'ordre de la Nation

Sur la proposition du ministre de l'Intérieur, le Premier ministre Édouard Philippe a cité le sergent José Moutama à l'ordre de la Nation le 4 juin 2020. Le texte souligne le "grand courage" et le "dévouement exemplaire" de José Moutama "victime du devoir en intervention".Sapeur-pompier volontaire de la caserne de Schoelcher, il est décédé à l'âge de 51 ans lors d'une intervention sur un feu de broussailles le 8 mars 2020, au quartier Préville au Prêcheur.Homme de convictions, engagé volontaire dans le corps des sapeurs-pompiers depuis 17 ans, José Moutama était marié et père de quatre enfants.l'hommage républicain lui avait été rendu le samedi 14 mars 2020, à Schoelcher.Lors de cet hommage républicain, le sergent José Moutama, été fait Chevalier dans l'Ordre national du mérite et a reçu à titre posthume les médailles suivantes :- Médaille de la sécurité intérieure.- Médaille d'honneur pour Acte de Courage et Dévouement.- Médailles d'honneur pour services exceptionnels.- Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers Grand Or.- Médaille Fédérale Or.La citation à l'ordre de la Nation est un titre de reconnaissance créé en 1917 par le président Raymond Poincaré pour récompenser "les services ou actes de dévouements exceptionnels accomplis pour la France au péril de sa vie, à titre civil ou militaire".En citant le sergent José Moutama à l'ordre de la Nation, le ministre de l'Intérieur marque ainsi le respect et l'hommage national à un sapeur-pompier volontaire dévoué à tout instant pour ses concitoyens.